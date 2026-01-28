Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 508
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 737
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 346
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 644
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В Рязани десятки домов остались без отопления. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РМПТС».

Для устранения повреждения на участке магистрального трубопровода около дома № 7 на улице Черновицкой с 9:00 до 18:00 28 января отопление отключили по следующим адресам:

  • улица Островского, дома №№ 18, 23/2, 26, 26 корпус 1, 27, 28, 29, 30/9, 31, 32/11, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 34, 34 корпус 1, 35/11, 36, 36 корпус 1, 37/16, 38, 38 корпус 1, 39, 40, 40 корпус 1, 41, 42, 43, 45, 46, 47/1, 48/77, 49Б;
  • улица Черновицкая, дома №№ 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 7, 7 корпус 1, 10, 12, 18;
  • улица Гоголя, дома №№ 3, 4, 4А, 6, 7;
  • улица Стройкова, дома №№ 67 корпус 1, 69, 69 корпус 1, 71.

В зону отключения попали школы №№ 19, 33, 42, детские сады №№ 71, 80, 85, 87, 88, больница № 3, роддом № 2.