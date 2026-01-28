В Рязани десятки домов остались без отопления

Для устранения повреждения на участке магистрального трубопровода около дома № 7 на улице Черновицкой с 9:00 до 18:00 28 января отопление отключили по следующим адресам: улица Островского, дома №№ 18, 23/2, 26, 26 корпус 1, 27, 28, 29, 30/9, 31, 32/11, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 34, 34 корпус 1, 35/11, 36, 36 корпус 1, 37/16, 38, 38 корпус 1, 39, 40, 40 корпус 1, 41, 42, 43, 45, 46, 47/1, 48/77, 49Б; улица Черновицкая, дома №№ 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 7, 7 корпус 1, 10, 12, 18; улица Гоголя, дома №№ 3, 4, 4А, 6, 7; улица Стройкова, дома №№ 67 корпус 1, 69, 69 корпус 1, 71. В зону отключения попали школы №№ 19, 33, 42, детские сады №№ 71, 80, 85, 87, 88, больница № 3, роддом № 2.