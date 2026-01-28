В России начнут без суда блокировать продающие табачную продукцию сайты

С 1 марта в России начнут без суда блокировать сайты, где продается табак и никотинсодержащая продукция. Об этом сообщил Антон Немкин, член комитета Госдумы, передает РИА Новости.

По его словам, такой закон поможет быстрее закрывать сайты, которые продают запрещенные товары, особенно для защиты молодежи. Ранее блокировка могла занимать много времени из-за судебных разбирательств, и сайты успевали менять адреса, чтобы продолжать работу.

Теперь владельцы сайтов и соцсетей будут обязаны следить за тем, что размещают, чтобы предотвратить нарушения. Как отмечается, такая система уже показала свою эффективность в борьбе с продажей алкоголя в интернете. Закон также касается безопасного использования доменных имен и их регистрации.