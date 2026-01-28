В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для женщин-военнослужащих до 43 лет

«Сегодня мы вносим законопроект, который исправляет несправедливость. Речь идет о женщинах, которые выбрали службу Родине, но были вынуждены уволиться по семейным причинам: чтобы ухаживать за ребенком или близкими родственниками», — отметил депутат Свищев в разговоре с ТАСС. Законопроект предоставляет право на пенсию за выслугу лет уволенным со службы по достижении 45 лет для мужчин и 43 лет для женщин при общем стаже не менее 25 лет.

Депутаты Госдумы предложили законопроект о досрочной пенсии для женщин в армии и силовых структурах — в 43 года. Об этом сообщил «Известиям» депутат Дмитрий Свищев.

«Сегодня мы вносим законопроект, который исправляет несправедливость. Речь идет о женщинах, которые выбрали службу Родине, но были вынуждены уволиться по семейным причинам: чтобы ухаживать за ребенком или близкими родственниками», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Законопроект предоставляет право на пенсию за выслугу лет уволенным со службы по достижении 45 лет для мужчин и 43 лет для женщин при общем стаже не менее 25 лет. Это устраняет дискриминацию женщин, имеющих стаж более 12 лет, которые ранее не могли получать военную пенсию из-за возрастных ограничений.