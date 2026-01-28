В Госдуме напомнили, какие соцвыплаты проиндексируют с 1 февраля

В Госдуме напомнили, какие соцвыплаты проиндексируют с 1 февраля. Об этом 28 января РИА Новости сообщил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, с 1 февраля проиндексируют соцвыплаты инвалидам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны. Повышение произведут в автоматическом режиме.

«С февраля ежемесячная выплата инвалидам I группы составит 6157 рублей. Для инвалидов войны и участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами, выплата увеличится до 8794 рублей. Рост коснется всех категорий получателей, включая детей-инвалидов», — отметил Нилов.

Он уточнил, что выплаты ветеранам боевых действий после индексации составят 4839 рублей, а участникам Великой Отечественной войны — 6596 рублей.