Суд оштрафовал рязанскую охранную компанию за нарушение лицензии

Арбитражный суд Рязанской области вынес решение о привлечении ООО «ЧОП «Кипсей» к административной ответственности за грубые нарушения лицензии на осуществление частной охранной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Проверка, проведенная Управлением Росгвардии по Тульской области, выявила, что сотрудники компании предоставляли охранные услуги на объектах филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго», не имея правового статуса частного охранника.
Суд установил, что «Кипсей» не предпринял достаточных мер для соблюдения законодательства в сфере охранной деятельности. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что правонарушение вызвано непредотвратимыми обстоятельствами. В суде также отметили, что нарушение создает угрозу безопасности граждан, особенно на объектах образовательной сферы, отчего нельзя признать его малозначительным.
В результате, компании назначен штраф в размере 4000 рублей.