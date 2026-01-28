Рязань
Суд оштрафовал рязанскую охранную компанию за нарушение лицензии
Суд наказал охранную компанию «Кипсей» за серьезные нарушения лицензии. Проверка Росгвардии показала, что сотрудники компании оказывали охранные услуги на объектах «Тулэнерго», не имея на это права. Достаточных действий для соблюдения закона компанией предпринято не было. Также отсутствуют доказательства наличия каких-либо непредотвратимых обстоятельств. В связи с чем суд назначил «Кипсею» штраф в размере 4000 рублей.

Арбитражный суд Рязанской области вынес решение о привлечении ООО «ЧОП «Кипсей» к административной ответственности за грубые нарушения лицензии на осуществление частной охранной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Проверка, проведенная Управлением Росгвардии по Тульской области, выявила, что сотрудники компании предоставляли охранные услуги на объектах филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго», не имея правового статуса частного охранника.

Суд установил, что «Кипсей» не предпринял достаточных мер для соблюдения законодательства в сфере охранной деятельности. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что правонарушение вызвано непредотвратимыми обстоятельствами. В суде также отметили, что нарушение создает угрозу безопасности граждан, особенно на объектах образовательной сферы, отчего нельзя признать его малозначительным.

В результате, компании назначен штраф в размере 4000 рублей.