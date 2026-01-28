Рязанская школьница победила на международном турнире по шахматам

Рязанская школьница Юлия Апалькова выиграла международный шахматный турнир «Орша-2026» в своей возрастной группе. В соревнованиях приняли участие более 250 участников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязанской области.

Турнир проходил в хоккейном клубе «Локомотив-Орша» и прошёл по швейцарской системе в девять туров.

Юлия занимается в спортивной школе «Золотые купола» под руководством Станислава Козлова.

Фото: администрация Рязани.