Рязанская прокуратура добилась выдачи лекарств для годовалого ребенка

В Рязани прокуратура вмешалась в ситуацию с обеспечением жизненно важного препарата для годовалого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Мальчик с ноября 2025 года нуждался в постоянном приеме «Трилептала» в форме суспензии, однако препарат отсутствовал в аптеках региона. Его мать была вынуждена покупать лекарства самостоятельно.

Проверка Железнодорожной прокуратуры подтвердила нарушения, после чего прокурор обратился в суд с требованием обязать Минздрав Рязанской области обеспечить ребенка необходимым препаратом, компенсировать затраты на его приобретение и выплатить компенсацию морального вреда.