Рязанская ГАИ анонсировала очередной рейд

В среду, 28 января, в Рязанской области пройдет рейд «Встречная полоса». Комплексное мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу. Водителям грозит лишение «прав» до полугода, либо штраф 7 500 рублей.