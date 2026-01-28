Рязань встала в 9-балльные пробки

Рязань встала в 9-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты». Утром в среду, 28 января, пробки образовались на улицах Ленина, Есенина, Новая, Кальная, Каширина, Типанова, Спортивная, Дзержинского, Грибоедова, Гагарина, Первомайском проспекте и т. д. Также заторы образовались на Московском, Солотчинском и Касимовском шоссе и т. д.