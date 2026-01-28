Рязань
По данным аналитиков «Туту», весной выгоднее всего ехать в Орел и Орловскую область. Отель в среднем обойдется в 10 тысяч рублей за четыре ночи, а дорога — примерно в 22,8 тысяч рублей. В регионе россиянам рекомендовали посетить Сабуровскую крепость, Охотников замок и нацпарк «Орловское полесье». Еще одно бюджетное направление — Тульская область. Отдых там обойдется в среднем в 28,2 тысяч рублей, из которых 15,6 тысяч уйдет на билеты. Бронь отеля на четыре ночи — еще примерно 12,6 тысяч. Поездка на четыре дня в Псковскую область в среднем будет стоить 28,3 тысяч рублей.

Россиянам назвали самые бюджетные направления для отдыха весной. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на «Туту».

По данным аналитиков онлайн-сервиса, весной выгоднее всего ехать в Орел и Орловскую область. Отель в среднем обойдется в 10 тысяч рублей за четыре ночи, а дорога — примерно в 22,8 тысяч рублей.

В регионе россиянам рекомендовали посетить Сабуровскую крепость, Охотников замок и нацпарк «Орловское полесье».

Еще одно бюджетное направление — Тульская область. Отдых там обойдется в среднем в 28,2 тысяч рублей, из которых 15,6 тысяч уйдет на билеты. Бронь отеля на четыре ночи — еще примерно 12,6 тысяч.

По словам аналитиков, обязательные к посещению достопримечательности при первом визите — кремль, музеи оружия и «Тульский пряник».

Поездка на четыре дня в Псковскую область в среднем будет стоить 28,3 тысяч рублей. 12,2 тысяч из них придется отдать на билеты, а 16,1 тысяч — на проживание в гостинице. Россиянам там рекомендовали посетить поселок Пушкинские горы, в частности — музей-усадьбу «Михайловские горы», родовое имение семьи поэта.

Кроме того, в список бюджетных направлений для весеннего отдыха вошли Владимирская и Костромская области. Поездка на двоих обойдется в 34,4 и 34,9 тысяч рублей соответственно.