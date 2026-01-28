Российские ученые создали заменитель кожи из чайного гриба для лечения ожогов

Ученые Омского государственного технического университета разработали биополимерное покрытие из чайного гриба (комбучи) для восстановления кожного покрова после ожогов и травм. Об этом ТАСС сообщила руководитель группы разработчиков, доцент ОмГТУ Светлана Чачина.

Материал обладает антибактериальными и ранозаживляющими свойствами. Его можно использовать для покрытия обширных ожогов и повреждений кожи, чтобы ускорить регенерацию тканей.

По расчетам ученых, себестоимость покрытия составит около 82 рублей за 100 граммов, что в несколько раз дешевле импортных аналогов. Кроме того, материал можно производить локально.

В настоящее время команда готовит патент на разработку. Также планируется печать покрытия на 3D-принтерах. Для этого ученые используют недорогие модели, которые дорабатывают под медицинские задачи.