На Голенчинском шоссе в Рязани отключили электричество

В Рязани 28 января в 18:30 из-за повреждения воздушной линии 6 кВ отключили электроснабжение на улице Голенчинское шоссе. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.

Аварийные бригады проводят работы по устранению повреждений. Электроснабжение восстановят после завершения ремонта.

По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону: 55-01-12.