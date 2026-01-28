Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
-4°
Чтв, 29
-1°
Птн, 30
-10°
ЦБ USD 76.27 -0.28 29/01
ЦБ EUR 91.3 0.37 29/01
Нал. USD 76.65 / 77.00 28/01 18:30
Нал. EUR 91.50 / 91.50 28/01 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 610
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 827
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 376
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 680
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
На Голенчинском шоссе в Рязани отключили электричество
В Рязани 28 января в 18:30 из-за повреждения воздушной линии 6 кВ отключили электроснабжение на улице Голенчинское шоссе. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.

В Рязани 28 января в 18:30 из-за повреждения воздушной линии 6 кВ отключили электроснабжение на улице Голенчинское шоссе. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.

Аварийные бригады проводят работы по устранению повреждений. Электроснабжение восстановят после завершения ремонта.

По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону: 55-01-12.