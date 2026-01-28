Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
-3°
Чтв, 29
Птн, 30
-9°
ЦБ USD 76.55 0.54 28/01
ЦБ EUR 90.93 0.64 28/01
Нал. USD 77.50 / 76.90 28/01 12:20
Нал. EUR 91.62 / 91.00 28/01 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 511
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 742
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 347
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 645
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
На 16 улицах в Рязани отключили свет
В 11:30 28 января из-за «технологического нарушения» свет отключили по следующим улицам: Светлый проезд (Голенчино); Старообрядческий проезд; Светлая; Старый сад (Голенчино); Космодемьянской; 1-й проезд Ломоносова; Матросова; Пугачева; Разина; Чайкиной; Нагорная; Никуличинская; Пронская; Рязанская; Голенчинское шоссе; Баженова. Аварийные бригады начали проводить ремонтные работы.

На 16 улицах в Рязани отключили свет. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.

В 11:30 28 января из-за «технологического нарушения» свет отключили по следующим улицам:

  • Светлый проезд (Голенчино);
  • Старообрядческий проезд;
  • Светлая;
  • Старый сад (Голенчино);
  • Космодемьянской;
  • 1-й проезд Ломоносова;
  • Матросова;
  • Пугачева;
  • Разина;
  • Чайкиной;
  • Нагорная;
  • Никуличинская;
  • Пронская;
  • Рязанская;
  • Голенчинское шоссе;
  • Баженова.

Аварийные бригады начали проводить ремонтные работы.