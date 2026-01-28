На 16 улицах в Рязани отключили свет
В 11:30 28 января из-за «технологического нарушения» свет отключили по следующим улицам: Светлый проезд (Голенчино); Старообрядческий проезд; Светлая; Старый сад (Голенчино); Космодемьянской; 1-й проезд Ломоносова; Матросова; Пугачева; Разина; Чайкиной; Нагорная; Никуличинская; Пронская; Рязанская; Голенчинское шоссе; Баженова. Аварийные бригады начали проводить ремонтные работы.
