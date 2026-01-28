Мотоциклиста из Рязанской области осудили за пьяное вождение

По данным прокуратуры, в декабре 2024 года 22-летний сараевец уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Спустя время пьяный молодой человек снова сел за руль мотоцикла, принадлежащего его знакомому. Его остановили полицейские. Суд назначил рязанцу наказание в виде 350 часов обязательных работ и лишил права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Мотоциклиста из Рязанской области осудили за пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

