Жителя Рязанской области осудят за кражу лодочного мотора и гребного винта

Отмечается, что из-за финансовых трудностей мужчина решил похитить лодочный мотор и гребной винт, которые находились на озере Сюрзево Сасовского округа. После совершения преступления он скрылся. Сумма причиненного ущерба составила более 119 тысяч рублей. Вину мужчина признал. Ущерб возместил. Уголовное дело направлено в Сасовский районный суд.