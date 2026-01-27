Жителя Рязанской области осудят за кражу лодочного мотора и гребного винта
28-летнего жителя Сасова осудят за кражу лодочного мотора и гребного винта. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Отмечается, что из-за финансовых трудностей мужчина решил похитить лодочный мотор и гребной винт, которые находились на озере Сюрзево Сасовского округа.
После совершения преступления он скрылся. Сумма причиненного ущерба составила более 119 тысяч рублей.
Вину мужчина признал. Ущерб возместил.
Уголовное дело направлено в Сасовский районный суд.