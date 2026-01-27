Зеленский подтвердил, что поручил «убивать по 50 тысяч россиян в месяц»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что поручил новому министру обороны Михаилу Федорову «убивать по 50 тысяч россиян в месяц». Об этом сообщает издание «Страна». Выступая перед командирами подразделений беспилотных систем, Зеленский подчеркнул важность нанесения максимального ущерба Российской армии, чтобы не допустить восстановления ее боеспособности за счет новых контрактников. Он отметил, что Федоров уже работает над разработкой соответствующих стратегий и планов. «Эта задача сложна, безусловно, но это оптимальный уровень», — добавил глава Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что поручил новому министру обороны Михаилу Федорову «убивать по 50 тысяч россиян в месяц». Об этом сообщает издание «Страна».

Выступая перед командирами подразделений беспилотных систем, Зеленский подчеркнул важность нанесения максимального ущерба Российской армии, чтобы не допустить восстановления ее боеспособности за счет новых контрактников.

Он отметил, что Федоров уже работает над разработкой соответствующих стратегий и планов.

«Эта задача сложна, безусловно, но это оптимальный уровень», — добавил глава Украины.