В Скопинском округе произошел пожар

В поселке Желтухиский Скопинского округа произошел пожар. Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопингаген». Отмечается, что возгорания заметили на улице Новая, д. 1 и улице Вокзальная, д. 2. По предварительной информации, угрозы жизни людей нет. По данным канала, к месту происшествия направлены экстренные службы.