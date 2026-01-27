В рязанском лесу заметили лосенка
Очевидец отметил, что животное ходит вдоль проезжей части. «Внимание, этот малолетний товарищ бродит вдоль проезжей части по дороге на Деулино. Будьте внимательны», — подчеркнули в сообщении.
В рязанском лесу заметили лосенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Мещерский тупик».
