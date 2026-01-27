В Рязанской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

За прошедшую неделю, с 19 по 25 января, в Рязанской области ОРВИ и гриппом заболели 4 921 человек, что ниже предыдущей недели на 6,1%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Среди заболевших жители областного центра составили 68,6%. По данным лабораторного мониторинга, в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы гриппа и негриппозной этиологии. Кроме того, с 19 по 25 января на территории Рязанской области зарегистрировано три случая COVID-19 (в предыдущую неделю — девять случаев).

За прошедшую неделю, с 19 по 25 января, в Рязанской области ОРВИ и гриппом заболели 4 921 человек, что ниже предыдущей недели на 6,1%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Среди заболевших жители областного центра составили 68,6%.

По данным лабораторного мониторинга, в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы гриппа и негриппозной этиологии.

Кроме того, с 19 по 25 января на территории Рязанской области зарегистрировано три случая COVID-19 (в предыдущую неделю — девять случаев).