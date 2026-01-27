В Рязанской области произошел крупный пожар, есть пострадавший

Инцидент произошел во вторник, 27 января, в деревне Чуфилово в Клепиковском округе. Горели жилой дом и хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 98 кв. м. Есть пострадавший. Информация о его личности и состоянии уточняется. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава.