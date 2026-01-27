В рязанской колонии нашли нарушения

Нарушения уголовно-исполнительного законодательства нашли в колонии-поселения Милославского района. Проверку в исправительном учреждении провел рязанский прокурор Андрей Арсяков. Он проверил порядок и условия содержания осужденных, организацию их трудовой адаптации, питания, материально-бытовых условий, качества и доступности оказания медицинской помощи, соблюдения их прав при содержании в штрафных помещениях. В результате проверки приняты меры прокурорского реагирования.