В Рязани почтили память жертв блокады Ленинграда

В мероприятии участвовали представители власти, правоохранительных структур и члены организации «Жители блокадного Ленинграда». Собравшиеся возложили венки и цветы к памятнику павшим воинам, взрослым и детям. Затем почтили память погибших минутой молчания. Блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года. В обороне города участвовали 20 тысяч рязанцев, 12 тысяч из них погибли. В 1942 году Рязань приняла 110 эшелонов с 217 тысячами эвакуированных ленинградцев.

