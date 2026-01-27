В Рязани массово отключат холодную воду 28 января
С 09:00 до 22:00 ресурса не будет на 17 улицах. С подробным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.
В Рязани массово отключат холодную воду 28 января. Об этом сообщает «Водоканал».
В среду, 28 января, c 09:00 до 22:00 ресурса не будет по адресам:
- 1-й Озерный переулок, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 (частный сектор);
- 1-й район, дома №№ 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9 корп.1, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 16 корп.1, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 21 корп.1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 78, 80, 80а, 87, 89, 91, 91 корп.1, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109а, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125 (частный сектор);
- 2-й Озерный переулок, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (частный сектор);
- 2-й район, дома №№ 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 корп.1, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62а, 63а, 63б, 63 В, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78 корп.1, 83 (частный сектор);
- 3-й Озерный переулок, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24 (частный сектор);
- 3-й район, дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 30а, 35 (МБОУ Школа № 29), 39, 40, 40 корп.1, 41, 43, 46, 46 корп.1, 47, 47а, 48, 48а, 51, 51а, 52, 53, 53а, 54, 55, 63 (частный сектор);
- 4-й Озерный переулок, дома №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24 (частный сектор);
- 4-й район, дома №№ 1, 2, 2 корп.1, 4 корп.1, 4 корп.3, 4б, 5, 7, 8, 9 корп.1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 корп.3, 20 г, 20д, 20, 20 корп.1, 20 корп.2, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28а, 29, 30, 30 корп.1, 30а, 31, 33, 36, 37, 38, 38а, 40, 40 корп.1, 43а, 44, 45, 46, 48, 49, 49 корп.1, 50, 51, 52, 54, 56, 60 (частный сектор);
- 5-й Озерный переулок, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 22 корп.1, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34а, 36, 40, 42 (частный сектор);
- 5-й район, дома №№ 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15 корп.1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 36 корп.1, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 49 корп.1, 50, 51, 51 корп.2, 52, 54, 55, 56, 57 корп.1, 58, 59, 60, 61, 62, 62 корп.4, 62а, 63, 63 корп.1, 63 корп.2, 64, 64а, 65, 66, 67, 69, 69 корп.1, 70, 70 корп.1, 70 корп.2, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77а, 78, 79, 79 корп.2, 79а, 80, 81, 81а, 81б, 82, 83, 83 корп.1, 84, 85, 85 корп.1, 86, 86 корп.1, 86а, 86б, 86 В, 86д, 87, 88, 88 корп.1, 89а, 90, 91, 91 корп.1, 92, 92а, 92 В, 93, 93а, 94, 94 корп.1, 94 корп.3, 94 корп.4, 94б, 95, 95 корп.1, 95Б, 96, 96б, 97, 97 корп.1, 99, 99б (частный сектор);
- улица Дачная (п. Канищево), дома №№ 39, 41, 43, 45, 45 корп.1, 46, 48, 49, 49а, 51 (частный сектор);
- улица Княжье Поле, дома №№ 4, 4 корп.1;
- Озерный проезд (Семчино), дома №№ 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 46, 48 (частный сектор);
- улица Преображенская, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8;
- улица Семчин Лоск, дома №№ 1, 2, 2 корп.1, 2 корп.2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 45 корп.1, 46, 46а, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58 (частный сектор);
- улица Семчинская, дома №№ 1, 1 корп.1, 1 корп.2, 1 корп.3, 3, 3а (МАДОУ Детский сад № 39);
- улица Трехреченская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15а, 17, 20, 23, 25, 25а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 55, 55 корп.1, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63 (частный сектор).
Помимо этого, будет снижена подача холодного водоснабжения по адресам:
- улица Интернациональная, дома №№ 1 В (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 3), 1з (ГБУ РО ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой), 1и (ГБУ РО ОКПЦ), 3а ((ГБУ РО ОКБ));
- улица Княжье Поле, дома №№ 6, 8, 16 корп.1, 23, 23 корп.1;
- улица Колхозная (п. Семчино), дома №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5б, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53лит. А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 108а, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 120, 122, 126 (частный сектор);
- улица Свободы (п. Семчино), дома №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61а, 61б, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 105а, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 135а, 136, 137, 139, 140 (частный сектор);
- улица Сельских Строителей, строение 4и (МБУДО ДШИ № 2), дома №№ 1, 1 корп.3, 1 корп.33, 1а, 1б, 1 В, 2а (МБДОУ Детский сад № 135), 2, 2 корп.1, 3, 3 корп.1, 3 корп.2, 3 корп.3, 3 корп.34, 3 корп.4, 3 корп.5, 3 корп.6, 3а, 3 В, 3 г, 3д, 3е, 3ж, 3ж (ГБУ РО Поликлиника завода Красное Знамя), 4, 4 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 7), 4 корп.1, 4 корп.2, 4 корп.3, 4 корп.4, 4а (МБОУ Школа № 70), 4 г, 4д, 4ж, 4з, 5, 5 корп.1, 5а, 5б, 5 В, 6, 6 корп. 4 (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 3), 6 корп.1, 6 корп.2, 6 корп.3, 6а (МБДОУ Детский сад № 151), 4 корп. 1 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 6);
- улица Семчинская, дома №№ 5, 7, 7к1, 9, 11, 11 корп.1, 11 корп.2, 11а (МАДОУ Детский сад № 35);
- улица Советская (п. Семчино), дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 корп.1, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 (частный сектор);
- улица Школьная (п. Семчино), дома №№ 1, 1 корп.1, 1е, 1ж, 1и, 1к, 1л, 1 м, 1н, 2, 2 корп.3, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 4б, 4 В, 4 г, 5, 5б, 5 г, 6, 6а, 6б, 7, 7 корп.2, 7 В, 7 г, 7д, 8, 8б, 8 В, 8 г, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (частный сектор).