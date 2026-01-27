В российские школы введут оценки за поведение учащихся

Министр просвещения Сергей Кравцов объявил о планах внедрения системы оценивания поведения учащихся во всех российских школах в 2026—2027 учебном году. Об этом пишет РИА Новости. С 1 сентября новая система будет протестирована в ряде школ, расположенных в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, а также в Луганской Народной Республике, Чечне и Мордовии. Основной целью введения оценок за поведение является укрепление сознательной дисциплины среди школьников. Главными критериями для оценивания станут выполнение учебных обязанностей, прилежное поведение, активное участие в жизни школы и общественно полезный труд.

