В Госдуме высказались о будущем зарплат россиян

Рост зарплат россиян продолжится, несмотря на охлаждение экономики, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, передает «Лента. ру». Она прокомментировала прогноз замглавы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрия Белоусова, который отметил, что существенного роста доходов в ближайшие годы ожидать не стоит.
По словам Бессараб, президентом России поставлены задачи, утвержденные в стратегии развития до 2030 года, включая увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Депутат подчеркнула, что рост МРОТ неизбежно приведет к увеличению средней заработной платы.
Она отметила, что реальные доходы россиян продолжают расти, несмотря на санкции и другие сложности, с которыми сталкивается страна. Бессараб согласилась с тем, что темпы роста замедлились из-за высокой процентной ставки ЦБ, однако уверена, что общий рост сохраняется.