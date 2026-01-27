В Госдуме высказались о будущем зарплат россиян

Рост зарплат россиян продолжится, несмотря на охлаждение экономики, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, передает «Лента. ру». Она прокомментировала прогноз замглавы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрия Белоусова, который отметил, что существенного роста доходов в ближайшие годы ожидать не стоит.

По словам Бессараб, президентом России поставлены задачи, утвержденные в стратегии развития до 2030 года, включая увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Депутат подчеркнула, что рост МРОТ неизбежно приведет к увеличению средней заработной платы.

Она отметила, что реальные доходы россиян продолжают расти, несмотря на санкции и другие сложности, с которыми сталкивается страна. Бессараб согласилась с тем, что темпы роста замедлились из-за высокой процентной ставки ЦБ, однако уверена, что общий рост сохраняется.