Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
-9°
Срд, 28
-4°
Чтв, 29
ЦБ USD 76.55 0.54 28/01
ЦБ EUR 90.93 0.64 28/01
Нал. USD 77.46 / 77.10 27/01 18:30
Нал. EUR 91.01 / 91.40 27/01 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 362
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 593
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 296
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 584
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Госдуме высказались о будущем зарплат россиян
Рост зарплат россиян продолжится, несмотря на охлаждение экономики, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она прокомментировала прогноз замглавы ЦМАКП Дмитрия Белоусова о том, что существенного роста доходов в ближайшие годы не ожидается. По словам Бессараб, задачи президента, установленные в стратегии развития до 2030 года, включая повышение МРОТ, обеспечат рост средней заработной платы. Она отметила, что реальные доходы продолжают расти, несмотря на санкции и сложности, хотя из-за высокой ставки ЦБ темпы замедлились. Тем не менее, общий рост сохраняется.

Рост зарплат россиян продолжится, несмотря на охлаждение экономики, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, передает «Лента. ру». Она прокомментировала прогноз замглавы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрия Белоусова, который отметил, что существенного роста доходов в ближайшие годы ожидать не стоит.

По словам Бессараб, президентом России поставлены задачи, утвержденные в стратегии развития до 2030 года, включая увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Депутат подчеркнула, что рост МРОТ неизбежно приведет к увеличению средней заработной платы.

Она отметила, что реальные доходы россиян продолжают расти, несмотря на санкции и другие сложности, с которыми сталкивается страна. Бессараб согласилась с тем, что темпы роста замедлились из-за высокой процентной ставки ЦБ, однако уверена, что общий рост сохраняется.