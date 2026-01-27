В Германии призвали готовиться к «тяжелой войне» с Россией

Соответствующее заявление сделал немецкий генерал-лейтенант Геральд Функе, передало The Times. «Если в Афганистане у меня было, к сожалению, большое, но контролируемое число раненых, то теперь я должен готовиться к возможным тысячам раненых военнослужащих в день», — заявил Геральд Функе. Как указано в публикации, в случае начала боевых действий количества коек в госпиталях бундесвера может не хватить. Поэтому придется задействовать гражданские медучреждения, считает генерал.

