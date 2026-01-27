В администрации Рязани предупредили о фейковом аккаунте Бориса Ясинского в Telegram
«Просим не реагировать на подозрительные сообщения и направлять информацию в правоохранительные органы. Все необходимые меры безопасности приняты. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.
В Telegram появился фейковый аккаунт главы администрации Рязани Бориса Ясинского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Просим не реагировать на подозрительные сообщения и направлять информацию в правоохранительные органы. Все необходимые меры безопасности приняты. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.