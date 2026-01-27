Рязань
Участнице Великой Отечественной войны из Рязани исполнилось 102 года
Участнице Великой Отечественной войны из Рязани исполнилось 102 года. Об этом сообщает пресс-служба правительство региона.

27 января Екатерина Андреевна Широкова отметила 102‑й день рождения. С юбилеем её поздравили депутаты, префект Октябрьского района Кирилл Горелов и представители ТОС поселка Карцево.

Екатерина Андреевна служила в войсках воздушного наблюдения, оповещения и связи, встретила Победу в звании старшего сержанта. Награждена Орденом Отечественной войны II степени. После войны работала почтальоном, вырастила четырёх сыновей. Имеет звание «Почётный гражданин города Рязани».