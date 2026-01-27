Сасовской ЦРБ внесли представление из-за жалобы пациента

Сасовской ЦРБ внесли представление из-за жалобы пациента. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным прокуратуры, летом 2025 года местный житель попросил предоставить ему медицинскую документацию, но его заявление не зарегистрировали, а документы так и не отдали. Он обратился в прокуратуру, там организовали проверку.

После проверки прокуратура внесла представление больнице. Нарушения пообещали устранить, а ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, виновное лицо оштрафовали по статье.