Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
-9°
Срд, 28
-3°
Чтв, 29
-2°
ЦБ USD 76.01 0.09 27/01
ЦБ EUR 90.29 1.23 27/01
Нал. USD 77.63 / 77.20 27/01 13:25
Нал. EUR 91.16 / 91.46 27/01 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 253
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 532
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 279
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 564
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
С 1 марта появится регистр данных о беременных в РФ
«В России с 1 марта 2026 года начнет функционировать регистр данных о беременных, что является одной из мер, предусмотренных Стратегией действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Фактически в данном регистре будут содержаться сведения о пациентах, которым оказывается медицинская помощь по профилю „акушерство и гинекология“ в связи с беременностью», — сказала депутат Кулиева.

С 1 марта 2026 года в России создадут регистр данных о беременных. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Василина Кулиева.

«В России с 1 марта 2026 года начнет функционировать регистр данных о беременных, что является одной из мер, предусмотренных Стратегией действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Фактически в данном регистре будут содержаться сведения о пациентах, которым оказывается медицинская помощь по профилю „акушерство и гинекология“ в связи с беременностью», — сказала Кулиева.

Депутат сообщила, что в регистр внесут данные о женщинах, вставших на учет до 12-й недели беременности, результатах беременности и критических акушерских состояниях, а также о детях с перинатальными состояниями и врожденными аномалиями.