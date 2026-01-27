С 1 марта появится регистр данных о беременных в РФ

«В России с 1 марта 2026 года начнет функционировать регистр данных о беременных, что является одной из мер, предусмотренных Стратегией действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Фактически в данном регистре будут содержаться сведения о пациентах, которым оказывается медицинская помощь по профилю „акушерство и гинекология“ в связи с беременностью», — сказала депутат Кулиева.

С 1 марта 2026 года в России создадут регистр данных о беременных. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Василина Кулиева.

Депутат сообщила, что в регистр внесут данные о женщинах, вставших на учет до 12-й недели беременности, результатах беременности и критических акушерских состояниях, а также о детях с перинатальными состояниями и врожденными аномалиями.