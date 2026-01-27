Рязань встала в 10-балльные пробки

Вечером во вторник, 27 января, пробки образовались на улицах Ленина, Горького, Есенина, Кальной, Чапаева, Дзержинского, Зубковой, Новосёлов, Свободы и т. д. Также заторы образовались на Московском, Михайловском и Касимовском шоссе и т. д.