Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 356
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 588
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 293
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 582
Рязань встала в 10-балльные пробки
Вечером во вторник, 27 января, пробки образовались на улицах Ленина, Горького, Есенина, Кальной, Чапаева, Дзержинского, Зубковой, Новосёлов, Свободы и т. д. Также заторы образовались на Московском, Михайловском и Касимовском шоссе и т. д.

Также заторы образовались на Московском, Михайловском и Касимовском шоссе и т. д.