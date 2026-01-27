Россияне смогут требовать компенсацию от операторов связи за ущерб от мошенников

Россиянам могут предоставить право требовать возмещения ущерба от мошенников у операторов связи. Ассоциация «Национальный совет финансового рынка» направила соответствующее письмо главе Минцифры Максута Шадаеву, сообщает РИА «Новости».

В документе указано, что операторы связи обязаны передавать информацию о мошеннических звонках и сообщениях в государственную информационную систему «Антифрод». Это необходимо для эффективного выявления банковских операций, проводимых без согласия клиентов.

В противном случае, отсутствие такой информации может привести к увеличению рисков ущерба от мошеннических действий. Основной целью мошенников, как правило, является незаконное присвоение средств, находящихся на банковских счетах абонентов.