Россиян предупредили о мошеннической схеме с якобы крупным выигрышем

Россиян предупредили о мошеннической схеме с якобы крупным выигрышем. Об этом сообщает ТАСС.

По этой схеме, аферисты требуют от жертвы совершить перевод на свою карту, якобы для увеличения процента конвертации. А для подтверждения своих слов они присылают поддельное уведомление от банковского приложения.

Россиянам напомнили, что если человека просят совершить перевод (как бы он ни назывался) для получения «выигрыша» или «дохода от инвестиций», то это всегда обман.