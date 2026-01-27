Под контроль ВС РФ взяты еще два населенных пункта в зоне СВО

Подразделения группировки российских войск «Запад» освободили населенный пункт Купянск-Узловой в Харьковской области. Бойцы «Днепра» взяли под контроль село Новояковлевка в Запорожской области. По данным Минобороны, ВСУ потеряли на двух направлениях более 250 военных.

