Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 405
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 622
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 303
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 594
С 13:15 света нет на улицах: Светлый проезд (Голенчино), Старообрядческий проезд, Светлой, Старый сад (Голенчино), Космодемьянской, Ломоносова 1-й проезд, Матросова, Пугачева, Разина, Чайкиной, Нагорной, Никуличинской, Пронской, Рязанской, Голенчинском шоссе, Баженова. В электросетях заявили, что во время устранения поломки специалисты нашли еще одно повреждение распределительного пункта 6 кВ. Рязанцам пообещали восстановить электроснабжение я в течение 2 часов.

Почти на 20 улицах Рязани уже 8 часов нет света. Об этом сообщает пресс-служба электросетей.

С 13:15 света нет на улицах:

  • Светлый проезд (Голенчино),
  • Старообрядческий проезд,
  • Светлой,
  • Старый сад (Голенчино),
  • Космодемьянской,
  • Ломоносова 1-й проезд,
  • Матросова, Пугачева,
  • Разина,
  • Чайкиной,
  • Нагорной,
  • Никуличинской,
  • Пронской,
  • Рязанской,
  • Голенчинском шоссе,
  • Баженова.

В электросетях заявили, что во время устранения поломки специалисты нашли еще одно повреждение распределительного пункта 6 кВ.

Рязанцам пообещали восстановить электроснабжение я в течение 2 часов.