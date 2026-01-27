Почти на 20 улицах Рязани уже 8 часов нет света

С 13:15 света нет на улицах: Светлый проезд (Голенчино), Старообрядческий проезд, Светлой, Старый сад (Голенчино), Космодемьянской, Ломоносова 1-й проезд, Матросова, Пугачева, Разина, Чайкиной, Нагорной, Никуличинской, Пронской, Рязанской, Голенчинском шоссе, Баженова. В электросетях заявили, что во время устранения поломки специалисты нашли еще одно повреждение распределительного пункта 6 кВ. Рязанцам пообещали восстановить электроснабжение я в течение 2 часов.

Почти на 20 улицах Рязани уже 8 часов нет света. Об этом сообщает пресс-служба электросетей.

С 13:15 света нет на улицах:

Светлый проезд (Голенчино),

Старообрядческий проезд,

Светлой,

Старый сад (Голенчино),

Космодемьянской,

Ломоносова 1-й проезд,

Матросова, Пугачева,

Разина,

Чайкиной,

Нагорной,

Никуличинской,

Пронской,

Рязанской,

Голенчинском шоссе,

Баженова.

В электросетях заявили, что во время устранения поломки специалисты нашли еще одно повреждение распределительного пункта 6 кВ.

Рязанцам пообещали восстановить электроснабжение я в течение 2 часов.