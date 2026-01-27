Почти на 20 улицах Рязани уже 8 часов нет света
С 13:15 света нет на улицах: Светлый проезд (Голенчино), Старообрядческий проезд, Светлой, Старый сад (Голенчино), Космодемьянской, Ломоносова 1-й проезд, Матросова, Пугачева, Разина, Чайкиной, Нагорной, Никуличинской, Пронской, Рязанской, Голенчинском шоссе, Баженова. В электросетях заявили, что во время устранения поломки специалисты нашли еще одно повреждение распределительного пункта 6 кВ. Рязанцам пообещали восстановить электроснабжение я в течение 2 часов.
Почти на 20 улицах Рязани уже 8 часов нет света. Об этом сообщает пресс-служба электросетей.
С 13:15 света нет на улицах:
- Светлый проезд (Голенчино),
- Старообрядческий проезд,
- Светлой,
- Старый сад (Голенчино),
- Космодемьянской,
- Ломоносова 1-й проезд,
- Матросова, Пугачева,
- Разина,
- Чайкиной,
- Нагорной,
- Никуличинской,
- Пронской,
- Рязанской,
- Голенчинском шоссе,
- Баженова.
В электросетях заявили, что во время устранения поломки специалисты нашли еще одно повреждение распределительного пункта 6 кВ.
Рязанцам пообещали восстановить электроснабжение я в течение 2 часов.