Очевидцы сообщили, что в Рязани водитель иномарки сбил ребенка и скрылся

ДТП произошло на улице Советской Армии во вторник, 27 января. По словам очевидцев, женщина, предположительно за рулем Renault Duster, сбила девочку на пешеходном переходе и скрылась с места ДТП. Отмечается, что все произошло около бара «Хмелефф». «Номер автомобиля „М316НР“. Девочка была в шоке от произошедшего и не могла в тот момент ничего предпринять», — отметили в сообщении.

Очевидцы сообщили, что в Рязани водитель иномарки сбил ребенка и скрылся. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подслушано у водителей Рязани».

ДТП произошло на улице Советской Армии во вторник, 27 января. По словам очевидцев, женщина, предположительно за рулем Renault Duster, сбила девочку на пешеходном переходе и скрылась с места ДТП. Отмечается, что все произошло около бара «Хмелефф».

«Номер автомобиля „М316НР“. Девочка была в шоке от произошедшего и не могла в тот момент ничего предпринять», — отметили в сообщении.