На 91-м году жизни умер народный артист СССР Владислав Чернушенко

27 января на 91-м году жизни скончался выдающийся музыкант и народный артист СССР Владислав Чернушенко. Об этом сообщила Капелла Санкт-Петербурга, бессменным художественным руководителем которой Чернушенко был с 1974 года. В официальном сообщении на Telegram-канале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга выразили глубокое сожаление в связи с утратой. Капелла отметила, что с именем Чернушенко «связана целая эпоха в многовековой истории» учреждения. Его вклад в музыкальную культуру России признан «воистину бесценным», а творческое наследие музыканта оказало значительное влияние на развитие хорового искусства второй половины XX — начала XXI веков. Дата и время прощания с маэстро объявят дополнительно.

Фото: ТАСС.