Москалькова предложила создать пункт пропуска с Украиной для воссоединения семей

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать пункт пропуска на границе с Украиной для российских граждан, которые хотят воссоединиться со своими близкими. Как отмечает ТАСС, это заявление сделано на заседании фракции КПРФ в Госдуме. Москалькова отметила, что многие россияне, находящиеся на Украине, столкнулись с проблемой истечения срока действия загранпаспортов и не могут выехать даже через третьи страны. Она подчеркнула, что за последний год удалось воссоединить более 50 семей, разлученных с момента эскалации конфликта, и продолжает активно работать над этим вопросом в сотрудничестве с украинскими коллегами.

Фото: ТАСС.