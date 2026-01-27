Рязань
Малков поручил перевести службы на круглосуточный режим из-за снегопадов
Губернатор Павел Малков поручил перевести городские службы на круглосуточный режим работы из-за обильных снегопадов. Соответствующее решение принято на заседании регионального правительства во вторник, 27 января.

По прогнозам, начавшийся 27 января снегопад продлится еще несколько дней. Губернатор потребовал от профильных служб перейти на круглосуточный режим, а глав муниципалитетов — подготовиться к возможным авариям и усилить взаимодействие с населением.

«Прошу все службы быть готовыми к большим снегопадам. Необходимо обеспечить максимальную уборку с привлечением техники и людей, активизировать работу управляющих компаний и организовать оперативное информирование жителей. При возникновении аварий люди должны сразу получать информацию о причинах и сроках устранения неполадок», — отметил Павел Малков.

Также губернатор обратил внимание на компенсационную высадку деревьев весной взамен поврежденных снегоуборочной техникой.

«Если при уборке снега повреждены молодые деревья или кустарники, их необходимо восстановить весной. Вижу подобные жалобы от рязанцев. Уже сейчас надо оценить объемы работ и закупить саженцы. Весной восстановим поврежденные деревья и высадим новые», — добавил глава региона.