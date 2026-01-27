Госдума: всех провайдеров хотят обязать отключать связь по запросам ФСБ

Документ предложен Михаилом Мишустиным. Законопроект вносит две поправки в закон «О связи»: обязать операторов приостанавливать услуги связи по запросу ФСБ для защиты безопасности и освободить операторов от ответственности за неисполнение обязательств, если это связано с требованиями ФСБ. Пояснительная записка отмечает, что законопроект направлен на обеспечение безопасности и противодействие терроризму, не требует оценки регулирующего воздействия и не вызовет дополнительных расходов или негативных последствий.

27 января Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, обязывающий операторов связи отключать услуги по запросу ФСБ. Об этом сообщает «Фонтанка».

Документ предложен Михаилом Мишустиным. Законопроект вносит две поправки в закон «О связи»: обязать операторов приостанавливать услуги связи по запросу ФСБ для защиты безопасности и освободить операторов от ответственности за неисполнение обязательств, если это связано с требованиями ФСБ.

Пояснительная записка отмечает, что законопроект направлен на обеспечение безопасности и противодействие терроризму, не требует оценки регулирующего воздействия и не вызовет дополнительных расходов или негативных последствий.

Эта мера касается всех видов связи, включая интернет и телефонную связь.