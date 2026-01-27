Госдума: алименты планируют платить за счёт государства в РФ

Инициатива предусматривает, что органы опеки будут производить временные выплаты, которые затем родитель должен будет полностью вернуть государству. Такой механизм позволяет обеспечить ребёнка всем необходимым без промедления, минуя процедуру с участием судебных приставов.

В Госдуму внесли законопроект об оплате алиментов за счёт государства в РФ. Об этом сообщили в телеграм-канале «Баррель чёрной икры».

