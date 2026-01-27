Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за непогоды

Жителей региона призвали к максимальной бдительности на дорогах. Водителям рекомендуют избегать резких манёвров, соблюдать безопасную дистанцию и интервал; пешеходам — передвигаться с осторожностью, использовать устойчивую обувь. «В случае возникновения ситуаций‌, связанных с неисправностью автомобиля или другими происшествиями, обращаетесь за помощью по телефонам: +7 (491) 227-50-70 Управление Госавтоинспекции по Рязанской области или „112“. Будьте осторожны и берегите себя!» — написали в обращении.