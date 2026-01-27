Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 253
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 532
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 279
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 564
Герасимов заявил о наступлении ВС РФ на всех направлениях в зоне СВО
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военные наступают на всех направлениях в зоне СВО. Его слова 27 января передал «Интерфакс».

Как отметил Герасимов, войска Объединенной группировки продолжают наступать на всех направлениях. В январе освобождено 17 населенных пунктов. Под контроль ВС РФ перешло более 500 квадратных километров территории.

Он отметил, что бойцы группировки войск «Центр» ведут наступление в направлении города Доброполье в Донбассе. Ведутся уличные бои в населенных пунктах Гришино, Новый Донбасс и Белицкое.

Подразделения «Южной» группировки войск продвигаются на запад в направлении Славянска. Штурмовыми подразделениями освобождены населенные пункты Бондарное, Закотное и Привольное.

Герасимов также рассказал, что бойцы «Севера» ведут боевые действия с целью расширения полосы безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей. Подразделения группировки войск за месяц освободили четыре населенных пункта, в том числе за последнюю неделю — Симиновку и Старицу в Харьковской области.

Начальник Генштаба ВС РФ добавил, что бойцы «Днепра» развивают наступление в направлении города Запорожье, до окраин города осталось 12-14 км. В январе группировка войск освободила четыре населенных пункта.

«Восток», по словам Герасимова, наступает в восточной части Запорожской области. Подразделения группировки войск создают зону безопасности в Днепропетровской области.