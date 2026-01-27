Герасимов заявил о наступлении ВС РФ на всех направлениях в зоне СВО

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военные наступают на всех направлениях в зоне СВО. Его слова 27 января передал «Интерфакс».

Как отметил Герасимов, войска Объединенной группировки продолжают наступать на всех направлениях. В январе освобождено 17 населенных пунктов. Под контроль ВС РФ перешло более 500 квадратных километров территории.

Он отметил, что бойцы группировки войск «Центр» ведут наступление в направлении города Доброполье в Донбассе. Ведутся уличные бои в населенных пунктах Гришино, Новый Донбасс и Белицкое.

Подразделения «Южной» группировки войск продвигаются на запад в направлении Славянска. Штурмовыми подразделениями освобождены населенные пункты Бондарное, Закотное и Привольное.

Герасимов также рассказал, что бойцы «Севера» ведут боевые действия с целью расширения полосы безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей. Подразделения группировки войск за месяц освободили четыре населенных пункта, в том числе за последнюю неделю — Симиновку и Старицу в Харьковской области.

Начальник Генштаба ВС РФ добавил, что бойцы «Днепра» развивают наступление в направлении города Запорожье, до окраин города осталось 12-14 км. В январе группировка войск освободила четыре населенных пункта.

«Восток», по словам Герасимова, наступает в восточной части Запорожской области. Подразделения группировки войск создают зону безопасности в Днепропетровской области.