FT: США пообещали гарантии Украине при условии отказа от Донбасса

Белый дом дал понять Украине, что гарантии безопасности от США будут зависеть от подписания мирного соглашения, в котором Украина должна отказаться от части Донбасса в пользу России. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на восемь источников, знакомых с ходом переговоров.

Вашингтон также намекнул Киеву на возможность предоставления дополнительных вооружений для ВСУ в мирное время, если Украина выведет свои войска из контролируемых районов Донбасса. Предложенные американские гарантии могут включать элементы, схожие с статьей НАТО о коллективной обороне, а также обещание скоординированного военного ответа в случае продолжительных атак.

Однако, как отметил собеседник FT, остается неясным, какие конкретные обязательства возьмут на себя США. Он подчеркнул, что американская сторона «останавливалась» каждый раз, когда речь шла о подписании гарантий безопасности. Украинские власти требуют четких обещаний, прежде чем рассматривать возможность уступок.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского не ответили на запросы FT, однако источник в Киеве подтвердил, что США используют гарантии как инструмент давления на Украину для достижения уступок, которые могли бы подтолкнуть Россию к переговорам. Тем не менее, Белый дом официально опроверг информацию Financial Times, назвав ее «абсолютной ложью» и заявив, что мирный процесс находится в хорошем состоянии после недавней трехсторонней встречи в Абу-Даби.