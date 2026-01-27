Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 188
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 494
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 268
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 550
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
МЧС Рязанской области выпустило предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ближайший час и до конца суток 27 января на территории региона ожидается снег, метель, порывы ветра до 12-17 м/с. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы.

В ведомстве рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности. В случае отключения электроэнергии не использовать открытый огонь для освещения, а также строго соблюдать правила эксплуатации печного оборудования и электронагревательных приборов.