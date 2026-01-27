Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

МЧС Рязанской области выпустило предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ближайший час и до конца суток 27 января на территории региона ожидается снег, метель, порывы ветра до 12-17 м/с. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы.

В ведомстве рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности. В случае отключения электроэнергии не использовать открытый огонь для освещения, а также строго соблюдать правила эксплуатации печного оборудования и электронагревательных приборов.