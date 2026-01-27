Депутат Госдумы допустил частичную блокировку «Википедии»

Как отметил Андрей Свинцов, по мере роста популярности российских платформ «встанет вопрос о верификации тех или иных ресурсов, которые умышленно искажают исторические факты». По его мнению, работу «Википедии» могут частично ограничить в стране в ближайшие год-два. Свинцов указал, что речь идет о блокировке страниц, относящихся к истории России. При этом собеседник агентства заявил, что с созданием аналога такого ресурса могут возникнуть сложности, особенно если он будет международным. Над разработкой нужно серьезно работать, заключил депутат.

