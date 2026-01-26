Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней с 3 февраля. Они будут действовать до 4 мая 2026 года. Отмечается, что военное положение и мобилизацию продлевают на Украине уже в 18-й раз.

