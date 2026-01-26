Рязань
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 636
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 172
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 199
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 465
Выехавшие из РФ по свидетельству о рождении дети смогут вернуться по нему
«В остальных случаях выезд из нашей страны и въезд в Россию несовершеннолетние российские граждане могут осуществлять только по заграничному паспорту», — говорится в сообщении. Отмечается, что россияне старше 14 лет могут въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по российскому паспорту. С 20 января 2023 года выезд несовершеннолетних за границу по свидетельству о рождении невозможен. МВД рекомендует родителям заранее оформить загранпаспорта для детей.

Дети до 14 лет, которые выехали из России по свидетельству о рождении до 20 января, имеют право вернуться в страну по этому документу. Об этом сообщила пресс-служба миграционной службы МВД РФ.

«В остальных случаях выезд из нашей страны и въезд в Россию несовершеннолетние российские граждане могут осуществлять только по заграничному паспорту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне старше 14 лет могут въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по российскому паспорту. С 20 января 2023 года выезд несовершеннолетних за границу по свидетельству о рождении невозможен. МВД рекомендует родителям заранее оформить загранпаспорта для детей.