Выехавшие из РФ по свидетельству о рождении дети смогут вернуться по нему

«В остальных случаях выезд из нашей страны и въезд в Россию несовершеннолетние российские граждане могут осуществлять только по заграничному паспорту», — говорится в сообщении. Отмечается, что россияне старше 14 лет могут въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по российскому паспорту. С 20 января 2023 года выезд несовершеннолетних за границу по свидетельству о рождении невозможен. МВД рекомендует родителям заранее оформить загранпаспорта для детей.

Дети до 14 лет, которые выехали из России по свидетельству о рождении до 20 января, имеют право вернуться в страну по этому документу. Об этом сообщила пресс-служба миграционной службы МВД РФ.

