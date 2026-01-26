Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
-14°
Втр, 27
-9°
Срд, 28
ЦБ USD 75.92 -0.12 24/01
ЦБ EUR 89.06 0.27 24/01
Нал. USD 77.01 / 77.00 26/01 10:25
Нал. EUR 90.41 / 91.00 26/01 10:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 494
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
2 918
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 185
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 447
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области восстановили электроснабжение
В Рязанской области восстановили электроснабжение. Об этом сообщили в РГРЭС. В понедельник, 26 января, в 7:08 пропал свет по адресам: Рязанский район, с. Ласково, дома № 78, 329, 330, 994, 995, 996, 997, 998, 999. В 8:50 бригада восстановила электроэнергию. У жителей попросили прощения за временные неудобства.

В Рязанской области восстановили электроснабжение. Об этом сообщили в РГРЭС.

В понедельник, 26 января, в 7:08 пропал свет по адресам: Рязанский район, с. Ласково, дома № 78, 329, 330, 994, 995, 996, 997, 998, 999.

В 8:50 бригада восстановила электроэнергию.

У жителей попросили прощения за временные неудобства.