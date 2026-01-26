В Рязанской области восстановили электроснабжение

В Рязанской области восстановили электроснабжение. Об этом сообщили в РГРЭС. В понедельник, 26 января, в 7:08 пропал свет по адресам: Рязанский район, с. Ласково, дома № 78, 329, 330, 994, 995, 996, 997, 998, 999. В 8:50 бригада восстановила электроэнергию. У жителей попросили прощения за временные неудобства.