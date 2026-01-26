Рязань
В Рязанской области рабочий сорвался с лестницы и погиб
Трагедия произошла примерно в 17:52 23 января в Старожиловском районе с работником организации, основной вид деятельности которой — удаление и обработка твердых отходов. «При выполнении работ по ремонту вышедшей из строя лебедки для загрузки отходов произошло падение работника с лестницы, установленной на незафиксированную крышку печи, что повлекло за собой смерть работника», — рассказала руководитель государственной инспекции труда по Рязанской области Зоя Мирохина. Она добавила, что сейчас идет расследование, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

